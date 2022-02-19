الحكومة اليمنية تدعو إلى تفكيك ”الشبكات المالية“ للحوثيين

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعت الحكومة اليمنية، السبت 19 فبراير/شباط، المجتمع الدولي إلى تفكيك "الشبكات المالية" للحوثيين من أجل تجفيف مصادر تمويلهم.

جاء ذلك وفق وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، على هامش الدورة 58 لمؤتمر ميونخ للأمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن والذي يستمر 3 أيام بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.

وأشار ابن مبارك "إلى وجود إرادة راسخة لدى الحكومة اليمنية لفرض معطيات بهدف تغيير الموازين على الأرض وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي".

ودعا إلى "ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي وفرض عقوبات على قادتها وتجفيف مصادر تمويلها بتفكيك الشبكات المالية التابعة لها" دون أن يذكر تفاصيل عن هذه الشبكات.

بدوره، أعرب ليندنر عن "تطلعه للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة (في اليمن)"، مؤكدا "استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة وإنهاء الحرب في اليمن"، وفق المصدر ذاته.