السعودية تكشف عن الحل الذي تسعى لإيجاده حلا في اليمن الحكومة اليمنية تدعو إلى تفكيك ”الشبكات المالية“ للحوثيين قوات ”الشرعية“ تسيطر على ”العروق الرملية“ جنوبي مأرب وتقطع خطوط إمداد الحوثيين بمعسكر ”ام الريش“ بطل يمني جديد في بريطانيا يسير على خطى النجم العالمي السابق نسيم حميد ”الحارس القضائي“.. يد الحوثي الطولى لنهب أموال اليمنيين و”سلوك إمامي“ لسلب لقمة المواطنين (تقرير) تصعيد خطير شرق أوكرانيا وتبادل إطلاق مدفعي وأمريكا تؤكد أن روسيا تستعد للهجوم وزير الصحة يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المحافظات المحررة أول ورشة للقضاة بمأرب: قضاة ومحامون يدعون إلى معالجة الاختلالات التي تسبب بإعاقة تحقيق العدالة الناجزة. قوات ”الشرعية“ الجيش بحجة تسقط طائرتين مسيرتين وتستعيد أسلحة نوعية من قبضة الحوثيين تطورات متسارعة وقرار مفاجئ للناتو في أوكرانيا
دعت الحكومة اليمنية، السبت 19 فبراير/شباط، المجتمع الدولي إلى تفكيك "الشبكات المالية" للحوثيين من أجل تجفيف مصادر تمويلهم.
جاء ذلك وفق وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، على هامش الدورة 58 لمؤتمر ميونخ للأمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن والذي يستمر 3 أيام بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.
وأشار ابن مبارك "إلى وجود إرادة راسخة لدى الحكومة اليمنية لفرض معطيات بهدف تغيير الموازين على الأرض وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي".
ودعا إلى "ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي وفرض عقوبات على قادتها وتجفيف مصادر تمويلها بتفكيك الشبكات المالية التابعة لها" دون أن يذكر تفاصيل عن هذه الشبكات.
بدوره، أعرب ليندنر عن "تطلعه للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة (في اليمن)"، مؤكدا "استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة وإنهاء الحرب في اليمن"، وفق المصدر ذاته.