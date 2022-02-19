قوات ”الشرعية“ تسيطر على ”العروق الرملية“ جنوبي مأرب وتقطع خطوط إمداد الحوثيين بمعسكر ”ام الريش“

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش اليمني، السبت، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية خلال معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن قائد جبهة الجوبة، قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي نمران، قوله، إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت خلال الساعات الماضية معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات المليشيا".



وأضاف: "تمكنت قواتنا من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية، قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة وقرون البور"، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تكبدت عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات مختلفة تابعة لها.



وأوضح القبلي، أن قوات الجيش والمقاومة، بعد تحريرها لجبل "الفليحة" والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيقّت الخناق، وقطعت خطوط الإمداد كلياً، على مليشيا الحوثي الإيرانية في معسكر "أم ريش" التدريبي، وتمكنت من تطهير مواقع عسكرية استراتيجية، تمهيداً لاستعادته.



ولفت إلى أن الانتصارات والتقدمات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية ستستمر لتحرير مركز مديرية الجوبة من قبضة تلك العصابة الإجرامية.