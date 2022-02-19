بطل يمني جديد في بريطانيا يسير على خطى النجم العالمي السابق نسيم حميد

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فاز ملاكم يمني صاعد، يحمل الجنسية البريطانية، في بطولة محلية للملاكمة اقيمت بمدينة ليفربول.
واستطاع الملاكم الصغير أيمن صادق عزيز الجرادي (13 عاما) من الفوز في المباراة النهائية على لاعب اخر من مدينة بيركينهيد (Birkenhead).
وحقق أيمن هذا اللقب في وزن 46k، وسيشارك في شهر مايو القادم في بطولة كبيرة على مستوى المملكة المتحدة.
ويسير أيمن الجرادي، وهو من ابناء محافظة إب في اليمن ،على خطى الملاكم اليمني السابق نسيم حميد ،والذي اصبح بطلا للعالم ويتذكره اليمنيون حتى اليوم.