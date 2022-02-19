مدير عام غيل باوزير يشهد إختتام دورة الخياطة بجمعية التنمية الاجتماعية بالمديرية

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت جمعية التنمية الأجتماعية بغيل باوزير، إختتام فعالية دورة الخياطة بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير سالم عبدالله العطيشي .

وفي اللقاء رحب رئيس جمعية التنمية الإجتماعية بغيل باوزير أحمد عمر بكران بقيادة السلطة المحلية بالمديرية المتمثلة بالمدير العام وكافة الحضور لإحياء فعالية ختام دورة الخياطة للنساء والبالغ عددهن ١٦ متدربة من مدينة غيل باوزير وضواحيها .

وقدم بكران شرحا مفصلا للمدير العام للمديرية عن أهمية وأهداف الدورة التي من أهمها خلق فرص عمل للقطاع النسوي والمساهمة الفاعلة في سوق العمل للحد من الظروف المعيشية التي تعانيها بعض الأسر .

من جانبه أشاد المدير العام للمديرية سالم عبدالله العطيشي على الدور الفاعل والجليل الذي تقدمه جمعية التنمية الاجتماعية في مثل هذه الأنشطة والدورات الهادفة والتي تستقطب شريحة النساء لاشراكهن في العمل مؤكدا وقوف السلطة المحلية الدائم لمثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تسهم بشكل مباشر لإنتشال الأسر والأهالي بالمديرية من خط الفقر وتقديم لهم أوجه الدعم والمساعدة لمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها المختلفة .

وأطلع العطيشي خلال زيارته على معاهد التدريب مبديا أعجابه وسعادته لهذا العمل الرائع الذي يفتخر به كل أبناء المديرية شاكرا جميع المتدربات للخوض في هذه التجربة التي تسهم في تطوير حياتهم، داعيا كافة الجهات والمنظمات المجتمعية المساهمة الفاعلة في تقديم أوجه المساعدة المادية والمعنوية لهذه الفئات من الناس وخاصة النساء وابراز مواهبهن العملية والحث على إشراكهن في سوق العمل من خلال تقديم ادوات الخياطة والمكائن التي بشأنها تمكن المراة من العمل لتوفير لها سبل العيش والراحة .

وتعد جمعية التنمية الأجتماعية بغيل باوزير منذ تاسيها في عام ٢٠٠٤ وهي تعمل جاهدة في تطوير جانب المرأة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في شتى السبل وذلك من خلال مركز تنمية الاسرة المنتجة ومعهد التنمية للتدريب والتاهيل التابعين لها .