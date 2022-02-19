وزير الصحة يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المحافظات المحررة

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دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح من العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت الحملة الوطنية للتحصين الصحي ضد شلل الأطفال دون سن العاشرة التي ستستهدف أكثر من مليوني طفل بالمحافظات المحررة، برعاية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،.
وفي فعالية التدشين التي حضرها محافظ عدن احمد لملس وممثلون عن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، جرى إطلاق الجولة الأولى من حملة التحصين التي ستمتد من 19 وحتى 24 فبراير الجاري.
وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، إن الحملة ستستهدف تحصين ٢مليون و٤٥٦ الفاً و ١١٤طفلاً وطفلة مادون العاشرة من العمر في جولتين منفصلتين تعقبهما جولة ثالثة تستهدف الاطفال مادون الخامسة من العمر في ١١٩ مديرية في ١٢ محافظة".
واضاف الوزير بحيبح " أن ٦ الاف و١٦٦ فرقة صحية ستنفذ الحملة من منزل إلى منزل ومن مدرسة إلى مدرسة منها ٣٦٦ فرقة ثابتة و ٥٨٣٠ فرقة متحركة تضم ١٢ الفاً و٤٩٦ كادراً صحياً منهم ٨٣٦كادر ثابت و١١ الفاً و٦٦٠ كادر متحرك يشرف عليهم ١٦٩٥ مشرف".
واشار وزير الصحة، الى ان الفرق الصحية ستزور مليون و٥٦ الفاً و٥١٨ منزل و ٤ الاف و٢٠٨روضة اطفال ومدرسة ابتدائية.
واكد ان الهدف من الحملة هو منع تفشي فيروس شلل الأطفال والسير بتحقيق أعلى نسبة تحصين بين صفوف الاطفال المستهدفين والوصول إلى نسبة تغطية ١٠٠ بالمائة والعمل على وقاية الاطفال من فيروس شلل الأطفال الذي عاد للظهور مجدداً في بلادنا بعد أن كانت بلادنا قد تخلصت منه.
ودعا وزير الصحة كل الفعاليات السياسية والاجتماعية وأئمة وخطباء المساجد ومدراء المدارس وأولياء الأمور إلى الإسهام الإيجابي في إنجاح فعاليات الحملة، لافتاً إلى أن تحصين الاطفال يعد واجباً دينياً ووطنيا.
وخاطب وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح المنظمات الدولية بضرورة الضغط على مليشيا الحوثيين للقبول بتنفيذ حملات التحصين في مناطق سيطرتهم؛ باعتبار منعهم حملات التحصين السبب الرئيس في عودة هذا المرض وغيره من الأمراض التي قد تظهر بظل استمرار هذا التعنت إزاء حملات التحصين من مختلف الأمراض.