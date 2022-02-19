قوات ”الشرعية“ الجيش بحجة تسقط طائرتين مسيرتين وتستعيد أسلحة نوعية من قبضة الحوثيين

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش الوطني، السبت 19 فبراير/شباط، إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي الإيرانية واستعادة أسلحة متنوعة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن "دفاعات الجيش أسقطت طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي إحداها من نوع قاصف غرب مديرية حرض.



وأفاد بأن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في مديريتي حرض وعبس، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل نحو 30 عنصرا، وتدمير معدات عسكرية.



كما أعلن الجيش استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية خلال معارك الساعات الماضية، وكذا القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية.