وزير الصحة يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المحافظات المحررة أول ورشة للقضاة بمأرب: قضاة ومحامون يدعون إلى معالجة الاختلالات التي تسبب بإعاقة تحقيق العدالة الناجزة. قوات ”الشرعية“ الجيش بحجة تسقط طائرتين مسيرتين وتستعيد أسلحة نوعية من قبضة الحوثيين تطورات متسارعة وقرار مفاجئ للناتو في أوكرانيا مضيفة طيران تحذر: تغيير مكانك في الطائرة قبل اقلاعها قد يتسبب في تحطيمها! الأسعار في سوق الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم خلال لقاء بن مبارك مع غوتيريش.. ماذا طلبت الحكومة اليمنية من أمين عام الأمم المتحدة وبماذا التزم الأخير؟ بيع باطل وغير شرعي قامت به مليشيا الحوثي لأرضية تابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا والشركة المالكة تحذر وتصدر بيان تغريد الشرعبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية
أعلن الجيش الوطني، السبت 19 فبراير/شباط، إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي الإيرانية واستعادة أسلحة متنوعة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن "دفاعات الجيش أسقطت طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي إحداها من نوع قاصف غرب مديرية حرض.
وأفاد بأن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في مديريتي حرض وعبس، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل نحو 30 عنصرا، وتدمير معدات عسكرية.
كما أعلن الجيش استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية خلال معارك الساعات الماضية، وكذا القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية.