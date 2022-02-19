آخر الاخبار

وزير الصحة يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المحافظات المحررة أول ورشة للقضاة بمأرب: قضاة ومحامون يدعون إلى معالجة الاختلالات التي تسبب بإعاقة تحقيق العدالة الناجزة. قوات ”الشرعية“ الجيش بحجة تسقط طائرتين مسيرتين وتستعيد أسلحة نوعية من قبضة الحوثيين تطورات متسارعة وقرار مفاجئ للناتو في أوكرانيا مضيفة طيران تحذر: تغيير مكانك في الطائرة قبل اقلاعها قد يتسبب في تحطيمها! الأسعار في سوق الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم خلال لقاء بن مبارك مع غوتيريش.. ماذا طلبت الحكومة اليمنية من أمين عام الأمم المتحدة وبماذا التزم الأخير؟ بيع باطل وغير شرعي قامت به مليشيا الحوثي لأرضية تابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا والشركة المالكة تحذر وتصدر بيان تغريد الشرعبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية

تطورات متسارعة وقرار مفاجئ للناتو في أوكرانيا

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 574

 

أفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية بأن حلف الناتو قرر إجلاء مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف، بدعوى خطر "الغزو الروسي".

وذكرت الصحيفة اليوم السبت أن المكتب الإعلامي للناتو أكد لها نقل موظفي مكتب حلف شمال الأطلسي في كييف إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة لفوف غرب أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الناتو ذكره في رسالة إلكترونية أن "الناتو والدول الأعضاء فيه تتابع عن كثب وتقيم الوضع وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة"، مشددا على أن "أمن الموظفين أولوية قصوى" بالنسبة للحلف.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا قد نقلت سفاراتها من كييف إلى لفوف، على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت جمهوريتا دونباس التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما

إقراء أيضاً
خارطة بريطانية لغزو روسي محتمل.. وبايدن يتباحث مع الناتو
الداخلية البنانية تعلن إحباط عملية خطيرة كانت تهدد السعودية
قرارات سعودية جديدة تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج
سعره 100 مليون دولار.. هدم قصر الملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد في أمريكا
تسجيل مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لـ الحرس الثوري وخامنئي
إسرائيل" ترد على "مُسيّرات حزب الله" بغارات تخرق جدار الصوت ببيروت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس