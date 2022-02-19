مضيفة طيران تحذر: تغيير مكانك في الطائرة قبل اقلاعها قد يتسبب في تحطيمها!

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حذرت مضيفة طيران من تغيير المقعد على متن الطائرة دون إعلام المضيفين بذلك.
في التفاصيل، أوضحت سيرينيتي هالي، التي تعمل ضمن شركة الطيران الأميركية American Airlines، عن عدد من الحقائق المثيرة عن الحياة كفرد من طاقم الطائرة عبر مقاطع الفيديو التي تنشرها على "تيك توك".
وأوضحت أن تغيير بعض المسافرين لمقاعدهم على الطائرات قبل إقلاع الرحلة قد يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة.
كما أخبرت متابعيها في أحد مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي، والبالغ عددهم 10.2 ألف، عن حقيقة سريعة وممتعة.
وشرحت أن المضيفين يقومون دائماً قبل الإقلاع بما يسمى الوزن والتوازن فقط للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع.
وعليه، فإنه عندما يقوم أحد الركاب بتغيير مقعده، فهو في الواقع يقوم بتغيير ميزان الطائرة، وذلك وفقا لما نقله تقرير لموقع "نيويورك بوست".
يشار إلى أن أكثر من 26 ألف شخص شاهدوا مقطع الفيديو الخاص بها منذ نشره، فيما أعرب كثيرون عن حيرتهم بشأن هذه المعلومة في التعليقات.
وأكد آخرون ألا قواعد أو قوانين مؤكدة ضد تبادل المقاعد، طالما يستشير الركاب مضيفي الطيران قبل القيام بذلك.