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الأسعار في سوق الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 19/02/2022:

في صنعاء  

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.75

بيع السعودي 158.90

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1143

بيع الدولار 1150

شراء السعودي 300

بيع السعودي 305

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