الأسعار في سوق الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 19/02/2022:
في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.75
بيع السعودي 158.90
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1143
بيع الدولار 1150
شراء السعودي 300
بيع السعودي 305