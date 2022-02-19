بيع باطل وغير شرعي قامت به مليشيا الحوثي لأرضية تابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا والشركة المالكة تحذر وتصدر بيان تغريد الشرعبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية الحكومة اليمنية: الصمت والتغاضي الدولي وراء استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف خطوط الملاحة خارطة بريطانية لغزو روسي محتمل.. وبايدن يتباحث مع الناتو الداخلية البنانية تعلن إحباط عملية خطيرة كانت تهدد السعودية قرارات سعودية جديدة تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج سعره 100 مليون دولار.. هدم قصر الملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد في أمريكا تسجيل مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لـ الحرس الثوري وخامنئي تويتر تسمح بتقنية "آلية" مثيرة للجدل
اثارت قصة اختطاف امرأة، طليقها في محافظة تعز (وسط اليمن) جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.
القصة بدأت حين اقدم شاب يدعى مبارك سلطان محمد من ابناء مديرية جبل حبشي، على تهديد زوجته السابقة تغريد الشرعبي، وابتزازها، وفق رواية تغريد.
تطور الوضع الى ان وصل حد قيام تغريد باختطاف زوجها السابق ،ومعاقبته وتعذيبه ثم الافراج عنه.
الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اختلفوا حول الواقعة، فمنهم من برر لتغريد فعلتها باعتبارها تعرضت للتهديد والابتزاز بنشر صورها من قبل طليقها، فلجأت لاختطافه ومحاسبته،نظرا لعدم وجود جهة رسمية تنصفها، بحسب تعبير رأي هذا الفريق.
الفريق الاخر يرى الحادثة جنائية وغير مبررة وجديدة على المجتمع وتفتح مجالا لعواقب اخرى.
وهناك من تعامل مع الحادثة بشيء من السخرية،والتهكم.
وحصلت واقعة الاختطاف بتاريخ 6 فبراير الجاري، فيما جاء في مذكرة صادرة عن البحث الجنائي بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري وجهت إلى مدير قسم شرطة عصفيرة طلب القبض الفوري والعاجل على المتهمة تغريد.
ولا تزال القضية غامضة، رغم كل ما نشر حولها، ولن تتضح الا بمثول الطرفين(تغريد ومبارك) للتحقيق وسماع اقوالهما.