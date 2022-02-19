تغريد الشرعبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اثارت قصة اختطاف امرأة، طليقها في محافظة تعز (وسط اليمن) جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.

القصة بدأت حين اقدم شاب يدعى مبارك سلطان محمد من ابناء مديرية جبل حبشي، على تهديد زوجته السابقة تغريد الشرعبي، وابتزازها، وفق رواية تغريد.

تطور الوضع الى ان وصل حد قيام تغريد باختطاف زوجها السابق ،ومعاقبته وتعذيبه ثم الافراج عنه.

الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اختلفوا حول الواقعة، فمنهم من برر لتغريد فعلتها باعتبارها تعرضت للتهديد والابتزاز بنشر صورها من قبل طليقها، فلجأت لاختطافه ومحاسبته،نظرا لعدم وجود جهة رسمية تنصفها، بحسب تعبير رأي هذا الفريق.

الفريق الاخر يرى الحادثة جنائية وغير مبررة وجديدة على المجتمع وتفتح مجالا لعواقب اخرى.

وهناك من تعامل مع الحادثة بشيء من السخرية،والتهكم.

وحصلت واقعة الاختطاف بتاريخ 6 فبراير الجاري، فيما جاء في مذكرة صادرة عن البحث الجنائي بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري وجهت إلى مدير قسم شرطة عصفيرة طلب القبض الفوري والعاجل على المتهمة تغريد.

ولا تزال القضية غامضة، رغم كل ما نشر حولها، ولن تتضح الا بمثول الطرفين(تغريد ومبارك) للتحقيق وسماع اقوالهما.