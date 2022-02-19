تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات جنوب محافظة مأرب .

وذكرت مصادر عسكريةاليوم السبت، أن القوات المسلحة ، بإسناد من القبائل وتحالف دعم الشرعية، شنت عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها الميليشيات إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب المحافظة، وفق مصادر ميدانية..

مضيفة أنه أعقبت الهجمات معارك ضارية بين الجانبين، تركز أغلبها في جبهتي الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوي، وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي الجبهات الغربية، فقد شهدت جبهتا الكسارة والمشجح بمديرية صرواح معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق مصادر ميدانية أخرى، تكبدت خلالها الميليشيات عددا من القتلى والجرحى..

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة، مشيرا إلى تنفيذ 18 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.