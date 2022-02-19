الحكومة اليمنية: الصمت والتغاضي الدولي وراء استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف خطوط الملاحة

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أرجأ وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، استمرار مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران في محاولات استهداف السفن التجارية، بإشراف وتخطيط وتسليح الحرس الثوري الايراني‏، إلى صمت وتغاضي المجتمع الدولي إزاء جرائمها.



وقال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن استمرار تلك المحاولات نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي وغض الطرف عن انشطتها المهددة لأمن وسلامة خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب".



وأضاف الإرياني "إن مليشيا الحوثي تعتبر حالة الصمت والتجاهل الدولي إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية ضوء أخضر لمزيد من التصعيد".



وأشار المسؤول اليمني، إلى أن نظام طهران يدير ويوجه تلك الأنشطة الإرهابية لاستعراض أدواته في المنطقة، وقدراته على زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد المصالح الدولية‏.



ودعا الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الاممي والامريكي إلى إدانة واضحة للأنشطة الارهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي انطلاقاً من موانئ الحديدة، والقيام بمسئولياتهم في التصدي لها، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الارهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.



وأمس الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،تدمير زورق مفخخ لمليشيات الحوثي الإيرانية جنوب البحر الأحمر؛ عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني، أن قوات التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة اعترضت ودمرت زورقا مفخخا لمليشيات الحوثي في سواحل شمال حجة.