بوتين يوجه بدفع 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى روسيا من شرق أوكرانيا

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه السلطات بمنح 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى أراضي روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، بأن بوتين "تحدث عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، وأمره بالتوجه فورا إلى مقاطعة روستوف لتنظيم الأعمال الخاصة بتهيئة الظروف لإيواء اللاجئين وضمان الأغذية الدافئة وكل المستلزمات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الطبية لهم".
وتابع بيسكوف: "كما وجه الرئيس للحكومة الروسية بضمان دفع 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى مقاطعة روستوف من دونباس".
وفي وقت سابق من الجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.