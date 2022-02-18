البنك المركزي اليمني يوجه بإيقاف تراخيص وتجميد أرصدة أكثر من 10 شركات ومنشآت صرافة - أسماء

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، قرارات عقابية على شركات ومنشآت صرافة، لمخالفتها القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة به.

وبحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين بعدن (جنوبي البلاد)، قضى قرار صادر عن البنك المركزي، الخميس بإيقاف تراخيص وتجميد أرصدة أكثر من 10 شركات ومنشآت صرافة، شركات ومنشآت الصرافة.

ووفقاً للتعميم، فإن الشركات والمنشآت الموقوفة والمجمدة أرصدتها هي: (منشأة بن عفيف للصرافة- المكلا، منشأة الحبيشي للصرافة- المهرة، منشأة سبأ العالمية للصرافة- مأرب، منشأة الخضر باعلي للصرافة- شبوة، منشأة خليفة للصرافة- الضالع، منشأة علي الصوفي للصرافة- لحج/ يافع الحد، منشأة عبدالحق الإمام للصرافة- تعز، منشأة الأخوين للصرافة- تعز، منشأة السالم اكسبرس للصرافة- مأرب، وشركة يافع للصرافة).

وأوضح أن قرار إيقاف التراخيص وتجميد الأرصدة جاء على خلفية مخالفة تلك المنشآت والشركات القوانين والأنظمة وتعليمات البنك، واستمرار تعاملها مع المضاربين وكذلك تسهيل عملهم والتواجد في مجموعات التواصل الاجتماعي للمضاربة بالعملات.

وشدد على إيقاف كافة التعاملات المصرفية بشكل نهائي وتجميد حساباتها وأرصدتها، لافتاً إلى أن عمليات الإغلاق تتم عبر مالك الشركة أو المنشأة أو فريق من البنك المركزي، متوعداً بعقوبات جزائية أكبر ضد كل من يخالف تلك التوجيهات.

في السياق، قضى قرار لاحق للبنك بإيقاف التعامل مع شبكة البراق للصرافة، وشبكة البراق اكسبرس. وأرجع ذلك إلى نفس الأسباب السابقة.

وشهد الريال اليمني تعافيا طفيفا، اليوم الجمعة، حيث تراجعت قيمة شراء الدولار الأمريكي إلى 1135 ريالاً، بعد أن وصل حتى يوم الأربعاء الماضي إلى 1162 ريالاً، في حين تراجعت قيمة الريال السعودي إلى 298 ريالاً بعد ارتفاعها إلى 305 ريالات.