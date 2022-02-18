اللجنة الوطنية للتحقيق تزور مخيمات النازحين في محافظة مأرب

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

عدد القراءات 108

تفقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان بمحافظة مأرب خلال اليومين الماضيين أوضاع عدد من مخيمات النازحين في محافظة مأرب .

وخلال الزيارة استمع اعضاء اللجنة المكونة من الدكتور محمد طليان والقاضي ناصر العوذلي والدكتوره ضياء محيريز إلى عدد من الضحايا في مخيم السويدا ومخيم سيلة الميل الذين تعرضوا للتهجير القسري من محافظات صنعاء والجوف ومديريات شمال مأرب ( مدغل ، ومجزر، ورغوان ) ومالحقهم من انتهاكات طالت منازلهم وتدمير ممتلكاتهم الخاصة نتيجة الاشتباكات المسلحة التى تعرضت لها مناطقهم.

كما اطلع اعضاء اللجنة على الوضع الانساني داخل تلك المخيمات للتأكد من الاوضاع المعيشية للنازحين ومدى تلقيهم الخدمات الضرورية من الغذاء والدواء السكن الملائم.

بدورة اطلع رئيس القطاع الشمالي بوحدة النازحين الاستاذ عرفات الصباري فريق اللجنة بالجهود التى تبزلها وحدة النازحين بالمحافظة وكذلك السلطة المحليه في سبيل توفير الاحتياجات الاساسية للنازحين في تلك المخيمات .

كما قام اعضاء اللجنة الوطنية بزيارة مخيم الرحمة جنوبي مأرب منطقة الحمه للاطلاع على الاضرار التى تعرض له نتيجة قصفه بثلاثه صواريخ اطلقتها جماعة الحوثي حسب افادة العديد من النازحين في المخيم الذين التقت بهم اللجنة والذي تسبب ذلك القصف في اصابة سته اشخاص من اسرة واحدة منهم ثلاثه اطفال وتشريد اغلب الاسر النازحة في المخيم .

وأوصت اللجنة الجهات المعنية والمنظمات الاغاثية والانسانية بتوفير الخدمات اللازمة للنازحين .

ويأتي هذا النزول الميداني للجنة التحقيق ضمن خطة واسعة لتقييم وضع حقوق الإنسان في محافظة مأرب.