اللجنة الوطنية للتحقيق تزور مخيمات النازحين في محافظة مأرب

بوتين يوجه بدفع 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى روسيا من شرق أوكرانيا البنك المركزي اليمني يوجه بإيقاف تراخيص وتجميد أرصدة أكثر من 10 شركات ومنشآت صرافة - أسماء اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان تزور مخيمات النازحين بمأرب تظاهرات في تعز احتجاجا على أزمة المشتقات النفطية والغاز السعودية تكشف عن عقوبات جديدة على مخالفات تصل إلى نصف مليون ريال جهود رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل ”علي صالح“ تفشل مجدداً.. تقرير مئات اليمنيين عملوا في بريطانيا لكنهم محرومون من معاشاتهم التقاعدية طبيب يكشف عن 5 حالات واعراض خطيرة يمكن اكتشافها من الفم ولا علاقة لها بالأسنان التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين جنوب البحر الأحمر معارك محتدمة في ”جبل حبشي“ بتعز عقب هجوم عنيف لقوات الجيش الوطني
تفقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان بمحافظة مأرب خلال اليومين الماضيين أوضاع عدد من مخيمات النازحين في محافظة مأرب .
وخلال الزيارة استمع اعضاء اللجنة المكونة من الدكتور محمد طليان والقاضي ناصر العوذلي والدكتوره ضياء محيريز إلى عدد من الضحايا في مخيم السويدا ومخيم سيلة الميل الذين تعرضوا للتهجير القسري من محافظات صنعاء والجوف ومديريات شمال مأرب ( مدغل ، ومجزر، ورغوان ) ومالحقهم من انتهاكات طالت منازلهم وتدمير ممتلكاتهم الخاصة نتيجة الاشتباكات المسلحة التى تعرضت لها مناطقهم.
كما اطلع اعضاء اللجنة على الوضع الانساني داخل تلك المخيمات للتأكد من الاوضاع المعيشية للنازحين ومدى تلقيهم الخدمات الضرورية من الغذاء والدواء السكن الملائم.
بدورة اطلع رئيس القطاع الشمالي بوحدة النازحين الاستاذ عرفات الصباري فريق اللجنة بالجهود التى تبزلها وحدة النازحين بالمحافظة وكذلك السلطة المحليه في سبيل توفير الاحتياجات الاساسية للنازحين في تلك المخيمات .
كما قام اعضاء اللجنة الوطنية بزيارة مخيم الرحمة جنوبي مأرب منطقة الحمه للاطلاع على الاضرار التى تعرض له نتيجة قصفه بثلاثه صواريخ اطلقتها جماعة الحوثي حسب افادة العديد من النازحين في المخيم الذين التقت بهم اللجنة والذي تسبب ذلك القصف في اصابة سته اشخاص من اسرة واحدة منهم ثلاثه اطفال وتشريد اغلب الاسر النازحة في المخيم .
وأوصت اللجنة الجهات المعنية والمنظمات الاغاثية والانسانية بتوفير الخدمات اللازمة للنازحين .
ويأتي هذا النزول الميداني للجنة التحقيق ضمن خطة واسعة لتقييم وضع حقوق الإنسان في محافظة مأرب.