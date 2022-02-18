اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان تزور مخيمات النازحين بمأرب

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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قامت اللجنه الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان، خلال اليومين الماضيين، بزيارة عدد من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في اطار الزيارات الميدانيه التى تقوم بها اللجنة لتقييم وضع حقوق الانسان في المحافظة.

واستمع اعضاء اللجنه، وهم: الدكتور محمد طليان، والقاضي ناصر العوذلي، والدكتوره ضياء محيريز، إلى عدد من الضحايا في مخيم "السويدا" ومخيم "سيلة الميل" الذين تعرضوا للتهجير القسري من محافظات صنعاء والجوف ومديريات شمال مأرب ( مدغل ، ومجزر، ورغوان ) ومالحقهم من انتهاكات طالت منازلهم وتدمير ممتلكاتهم الخاصة نتيجة الاشتباكات المسلحة التى تعرضت لها مناطقهم.

واطلع اعضاء اللجنة على الوضع الانساني داخل تلك المخيمات للتاكد من الاوضاع المعيشية للنازحين ومدى تلقيهم الخدمات الضرورية من الغذاء والدواء السكن الملائم .

وتحدث رئيس القطاع الشمالي بوحدة النازحين، عرفات الصباري، عن الجهود التى قامت بها وحدة النازحين بالمحافظة وكذلك السلطة المحليه في سبيل توفير الاحتياجات الاساسية للنازحين في تلك المخيمات.

وقام اعضاء اللجنة الوطنية بزيارة مخيم "الرحمة" بمنطقة "الحمه" للاطلاع على الاضرار التى تعرض له نتيجة قصفه بثلاثة صواريخ اطلقتها جماعة الحوثي حسب افادة العديد من النازحين في المخيم الذين التقت بهم اللجنه والذي تسبب ذلك القصف في اصابة سته اشخاص من اسرة واحدة منهم ثلاثه اطفال وتشريد اغلب الاسر النازحة في المخيم .

وحثت اللجنة الجهات المعنية والمنظمات الاغاثية والانسانية بتوفير الخدمات اللازمة للنازحين .