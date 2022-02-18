تظاهرات في تعز احتجاجا على أزمة المشتقات النفطية والغاز

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نظم مئات المواطنين، الجمعة، وقفتان احتجاجيتان بمحافظة تعز (جنوب غرب) تنديدا بأزمة المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها وتردي الخدمات العامة.
وشارك المئات في وقفة احتجاجية في ساحة الحرية وسط المدينة، استجابة لدعوة أطلقها ناشطون.
وردد المحتجون هتافات أبرزها "أين البترول أين الغاز، يا حكومة الألغاز"، و "الغلاء يزداد كل يوم، يا حكومة صح النوم"، و"علّي (ارفع) الصوت علّي الصوت.. الغلاء يعني الموت".
كما شارك عشرات آخرين في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، أمام مقر السلطة المحلية بالمدينة، تنديدا بفقدان المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، وتردي الخدمات العامة.
ومنذ أيام تشهد تعز ارتفاعا كبيرا في أسعار المشتقات النفطية متأثرة بالأزمة في عدن (جنوب)، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا، 36 ألف ريال (نحو 36 دولارا).
وتشهد عدن أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة، جراء عجز الحكومة عن توفير الاحتياجات الضرورية، وإضرابات بين الحين والآخر لعمال شركتي مصافي عدن والنفط (حكوميتين).