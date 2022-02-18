التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين جنوب البحر الأحمر

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، تدمير زورق مفخخ لجماعة الحوثي، جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان للتحالف، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد البيان بـ"تدمير زورق مفخخ تابع للمليشيا (الحوثيون) جنوب البحر الأحمر".

وأضاف: "المليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة (غربي اليمن) لإطلاق الزورق المفخخ".

وأوضح أن "استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكريا يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية". دون تفاصيل أكثر.

وبشكل مستمر يعلن التحالف عن إحباط هجمات للحوثيين سواءً في البحر الأحمر أو عبر المسيرات المفخخة والصواريخ تجاه السعودية.