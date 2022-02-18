معارك محتدمة في ”جبل حبشي“ بتعز عقب هجوم عنيف لقوات الجيش الوطني

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شنت قوات الجيش الوطني، الليلة الماضية، هجوماً على مواقع لمليشيا الحوثي الإيرانية، غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمحور تعز فان "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية يشن هجوما على مواقع تمركز مليشيا ايران الحوثية في جبل "البويتر" أحطوب جبل حبشي غرب تعز".



وأضاف "أن المعركة ما تزال مستمرة"، دون مزيد من التفاصيل.



وخلال الأسابيع الماضية، حققت قوات الجيش الوطني انتصارات كبيرة في جبهات جبل حبشي ومقبنة (غرب المدينة)، وسيطرت على سلاسل جبلية حاكمة على الخط العام الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.