مشروع لتطوير الإتصالات والإنترنت بتقنية الجيل الرابع يشمل في مرحلته الأولى 4 محافظات دولة بلا فقراء...ثلث سكانها مليونيرات وعمالقة وول سريت يتسابقون إليها في هذه الغابة تختبي أكبر مخاوف بوتين...سر القلق الروسي الحكومة تقر تدابير إضافية عاجلة لمواجهة احتياجات الطاقة والوقود في اليمن الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم اليمن في 16 مارس مأرب...تنظيم فعالية خطابية احتفاء بالذكرى ال74للثورة الدستورية وتمجيداً لقائدها القردعي السفارة اليمنية في ماليزيا تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية طبيبة روسية تكشف حقائق صادمة كيف يعيق التدخين التعافي من الالتهابات التنفسية الحادة ضربة جوية تصيب قيادي «حوثي» رفيع وتقضي على مرافقيه - صورة بين توحيد الصف ومواجهة التمرد الحوثي..تفاصيل لقاء «بن دغر»وقيادات مؤتمرية في محافظة«مأرب»
تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، يوم الخميس، مشروع تطوير الاتصالات والإنترنت "عدن نت" (الجيل الرابع) بالعاصمة المؤقتة عدن.
واطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على سير العمل في مختلف أقسام المشروع، والمبنى الخاص بتقنية المعلومات، والقاعات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
واستمع من المختصين لشرح مفصل عن برنامج التوسعة الثالثة لمشروع "عدن نت" الذي سيشمل في مرحلته الأولى حضرموت وعدن وأبين ولحج، وفي مرحلته الثانية محافظات تعز الضالع ومأرب والحديدة.