مشروع لتطوير الإتصالات والإنترنت بتقنية الجيل الرابع يشمل في مرحلته الأولى 4 محافظات

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، يوم الخميس، مشروع تطوير الاتصالات والإنترنت "عدن نت" (الجيل الرابع) بالعاصمة المؤقتة عدن.

واطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على سير العمل في مختلف أقسام المشروع، والمبنى الخاص بتقنية المعلومات، والقاعات الخاصة بالتدريب والتأهيل.

واستمع من المختصين لشرح مفصل عن برنامج التوسعة الثالثة لمشروع "عدن نت" الذي سيشمل في مرحلته الأولى حضرموت وعدن وأبين ولحج، وفي مرحلته الثانية محافظات تعز الضالع ومأرب والحديدة.