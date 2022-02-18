الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم اليمن في 16 مارس

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت الأمم المتحدة، الخميس، عن عقد مؤتمر دولي لتمويل الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، في الـ 16 من آذار\مارس القادم.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسب موقع المنظمة: "سيعقد الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 آذار\مارس وستشترك في استضافته كل من الأمم المتحدة وحكومتي السويد وسويسرا".

وأضاف: "هذه هي السنة الخامسة التي تشارك فيها السويد وسويسرا في استضافة الحدث، ونحن نقدر بشدة دعمهما المستمر.

سيكون هذا الحدث فرصة رئيسية للمجتمع الدولي لإظهار التزامه المستمر تجاه الشعب اليمني".

ودعا المتحدث الأممي، المانحين إلى "التعهد بسخاء في الحدث رفيع المستوى، والالتزام وصرف الأموال حتى قبل المؤتمر حتى تمكن الأمم المتحدة من تجنب المزيد من التخفيض في المساعدة الحيوية".

مقاتلة مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتسط مقترحات من وأشار إلى "ما ذكره منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، قبل يومين، من مخاطر قطع المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن إذا لم يتم تلقي الأموال".

في سياق آخر، أعلن متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أن "موظف الأمم المتحدة الذي كان محتجزاً في مأرب منذ منتصف تشرين الثاني\نوفمبر، قد تم الإفراج عنه يوم الاثنين الماضي".

وأضاف: "كما تم الإفراج عن عامل في منظمة غير حكومية كان قد اعتقل في حادثة منفصلة في مأرب".

وأردف: "للأسف، لا يزال الموظفان التابعان للأمم المتحدة اللذان اعتقلا في صنعاء في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، رهن الاعتقال.

نواصل دعوتنا إلى الاحترام الكامل لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة والإفراج الفوري عنهما".

وأكد المتحدث الأممي، "اعتقال مسلحون، يوم الجمعة الماضي، 5 من موظفي الأمم المتحدة الآخرين"، مضيفاً: "إنهم، للأسف، ما زالوا رهن الاحتجاز ونواصل العمل من أجل إطلاق سراحهم".