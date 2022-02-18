مأرب...تنظيم فعالية خطابية احتفاء بالذكرى ال74للثورة الدستورية وتمجيداً لقائدها القردعي

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أقيمت اليوم في مدينة مأرب، فعالية خطابية احتفاء بالذكری الـ74 للثورة الدستورية التي قادها الشهيد علي ناصر القردعي ضد الحكم الامامي البائد عام 1948.

وألقيت في الفعالية عدد من الكلمات، أكدت جميعها على عظمة المواقف والتضحيات التي قدمها الثوار الأحرار بقيادة الثائر الشهيد علي ناصر القردعي ورفاقه في سبيل تحرير الشعب من أغلال الكهنوت وخلاصه من ظلم الإمامة وقهرها واستعبادها لليمنيين على مدى عقود.

مشيرة إلی الأدوار النضالية للشهيد القردعي ومسيرة حياته الثورية التي وحدت قلوب اليمنيين باعتباره مثالاً للمناضل الذي آمن بثورته وسعى لتحقيها وعمل بكل جد لنجاحها وتحقيق أهدافها.