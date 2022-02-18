السفارة اليمنية في ماليزيا تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 322

بعد تنفيذ التدقيق الخارجي على مرحلتين من قبل معهد البحوث القياسية والصناعية في ماليزيا (SIRIM) المخوّل من قبل الحكومة الماليزية بمنح شهادات الاعتماد لأنظمة إدارة الجودة.

وفي تصريحه بالمناسب أعرب السفير الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا لدى ماليزيا عن سعادته بهذا الانجاز النوعي الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى السفارات اليمنية مما يدل على قدرة الكادر اليمني على تحقيق الكثير من الانجازات حتى في أحلك الظروف متى ما توفرت الارادة والعزيمة،

مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع طاقم السفارة على مدى عام كامل إعداد النظام والدخول في تحدّي الحصول على شهادة الاعتماد الدولية، مؤكداً أن كل ذلك ما كان ليرى النور لولا الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي أولاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لهذا البرنامج وكذا المتابعة والدعم من معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد عوض بن مبارك، متمنياً أن ينعكس هذا الإنجاز إيجابياً على مستوى تقديم الخدمة القنصلية في السفارة لكافة أبناء اليمن في دول الاعتماد التي تغطيها السفارة وكذا المراجعين الأجانب،

كما أشار السفير باحميد إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى السفارات اليمنية بتطبيق نظام إدارة الجودة العالمي والحصول على شهادة اعتماد دولية، الأمر الذي يفتح الباب أمام الجميع للاستفادة من التجربة وتعميمها في العديد من السفارات والمرافق الحكومية.

من جانبه أكد السكرتير أول صلاح علي الأحمدي مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة في كوالالمبور ورئيس لجنة الإعداد لنظام الجودة أن هذا البرنامج أسهم كثيراُ في تجويد مستوى الخدم المقدمة للمواطنين مما خفف الكثير من الأعباء،

وقد ظهر ذلك واضحاً في تقييمات مستوى رضا المواطنين اليمنيين والمراجعين للقسم القنصلي حيث وصلت مستويات الرضا إلى (94.4%) عن احترافية الموظفين في تقديم الخدمة، بينما وصلت مستويات الرضا عن مستوى تقديم الخدمة إلى (92.6%)، ولا يزال القسم القنصلي يطمح إلى زيادة هذه المعدلات خدمة لأبناء الوطن في ماليزيا وبقية دول التمثيل غير المقيم.