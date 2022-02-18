ضربة جوية تصيب قيادي «حوثي» رفيع وتقضي على مرافقيه - صورة

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أصيب قيادي حوثي رفيع، نتيجة قصف مقاتلات التحالف لتجمعات حوثية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي "فيصل حيدر"، أصيب بغارة لطيران التحالف في مدينة حرض، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي منذ قرابة أسبوعين.

وأضافت المصادر، أن عدداً من مرافقي "حيدر" قتلوا وأصيب آخرون، خلال القصف من مقاتلات التحالف.

وعينت المليشيات الحوثية القيادي الحوثي فيصل حيدر محافظاً لمحافظة الجوف في الوقت الذي كان "بن حيدر" يقود مجاميع حوثية قدمت كتعزيزات إلى مدينة حرض.