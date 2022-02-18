ضربة جوية تصيب قيادي «حوثي» رفيع وتقضي على مرافقيه - صورة بين توحيد الصف ومواجهة التمرد الحوثي..تفاصيل لقاء «بن دغر»وقيادات مؤتمرية في محافظة«مأرب» الانتقالي يختطف أستاذ جامعي برلماني يمني يدعو لسرعة انعقاد مجلس النواب للأهمية البالغة ويؤكد :نعقدها حتى في خيمة بالصحراء ودماؤنا ليست اغلى من دماء الشعب الكشف عن مراوغة حوثية جديدة لخداع و«اشنطن» ولتحقيق مكاسب سياسية الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني شكيب علي سالم الصبيحي من جامعة القرآن الكريم بالسودان ضغوطات أمريكية على السعودية من أجل النفط تعميم من وزارة الموارد البشرية السعودية لكل مواطني المملكة روسيا تكشف عن مفاجئة جديد وقوية كدرع في وجه العقوبات الأمريكية المحتملة لوحة اعلانية تبحث عن 30 شابة سعودية فتقدمت أكثر من 28 ألف فتاة
أصيب قيادي حوثي رفيع، نتيجة قصف مقاتلات التحالف لتجمعات حوثية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي "فيصل حيدر"، أصيب بغارة لطيران التحالف في مدينة حرض، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي منذ قرابة أسبوعين.
وأضافت المصادر، أن عدداً من مرافقي "حيدر" قتلوا وأصيب آخرون، خلال القصف من مقاتلات التحالف.
وعينت المليشيات الحوثية القيادي الحوثي فيصل حيدر محافظاً لمحافظة الجوف في الوقت الذي كان "بن حيدر" يقود مجاميع حوثية قدمت كتعزيزات إلى مدينة حرض.