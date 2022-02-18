بين توحيد الصف ومواجهة التمرد الحوثي..تفاصيل لقاء «بن دغر»وقيادات مؤتمرية في محافظة«مأرب»

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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التقى رئيس مجلس الشورى النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الخميس بنائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب سعود اليوسفي، ورئيس القطاع الشبابي والطلابي أحمد مفتاح، ومسؤول الدائرة الاعلامية عبدالحميد الشرعبي، حيث استمع منهم الى اخر التطورات الميدانية ومجريات الاحداث بمحافظة مأرب.

كما استمع رئيس مجلس الشورى إلى شرح مفصل حول نجاحات الجيش الوطني وألوية العمالقة في محافظة مأرب.. مثمناً دور ابطال القوات المسلحة والأمن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية وابناء القبائل في ردع المليشيات الحوثية وتحرير عدد من مديريات محافظة مأرب.. مشيداً بدور السلطة المحلية برئاسة الشيخ سلطان العرادة محافظ المحافظة.

وأكد الدكتور بن دغر، خلال اللقاء الى تظافر الجهود لتوحيد الصف الجمهوري والتمسك بالشرعية الدستورية المنتخبة من قبل الشعب والمتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر الشعبي العام.. مشيداً بدور فرع المؤتمر في محافظة مأرب برئاسة الشيخ عبدالواحد القبلي.

وتطرق اللقاء إلى ملف الجرحى مثمنًا دور اللجنة الطبية في جمهورية مصر العربية، التي أشرفت خلال السنوات الماضية على علاج جرحى الحرب في جبهات مأرب وغيرها من الجبهات الأخرى.. مؤكدًا على أهمية الاستمرار في علاج الجرحى الذين قدموا أغلى ما لديهم في الدفاع عن الوطن، وفي مواجهة التمرد الحوثي الإجرامي الذي تسبب في كل الدمار الذي يتعرض له شعبنا.

وتناول اللقاء وضع المؤتمر الشعبي في المحافظة، داعيًا أعضاء المؤتمر الشعبي العام للانخراط في معركة التحرير معركة الجمهورية والوحدة ضد مدعي الحق الإلهي، والتعصب السلالي والمناطقي.. مشيدًا بتجربة التعاون مع أحزاب التحالف الوطني الإطار السياسي الموحد لقوى الشرعية.