الانتقالي يختطف أستاذ جامعي

الجمعة 18 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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إختطفت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، أستاذ جامعي بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي، إن مليشيا الإنتقالي تواصل إختطاف الأستاذ عبدالله عبدالله عمر، أستاذ اللغة العربية في كلية التربية بمنطقة "صبر" منذ ثلاثة أيام على التوالي.

وبحسب المصدر، فإن المليشيا خطفت الأستاذ الجامعي في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، لإنتقاده عمليات نهب لأرضية خاصة بأحد المساجد في مديرية الحوطة، من قبل نافذين موالين لمليشيا الإنتقالي.

ويوم أمس كشف المركز الأمريكي للعدالة، عن إنتهاكات واسعة تمارسها مليشيا الإنتقالي في سجون عدن، في ظل سيطرتها المسلحة على عدد من المحافظات الجنوبية.