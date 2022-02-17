برلماني يمني يدعو لسرعة انعقاد مجلس النواب للأهمية البالغة ويؤكد :نعقدها حتى في خيمة بالصحراء ودماؤنا ليست اغلى من دماء الشعب

الخميس 17 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دعا عضو مجلس النواب- قائد مقاومة عتمة الشيخ عبد الوهاب معوضة اليوم الخميس الى سرعة إنعقاد مجلس النواب بالداخل اليمني لما له من أهمية بالغة تتطلبها المرحلة.

وأكد في مقابلة معه على "إذاعة الإتحادية "أنه من الضرورة القصوى أن يظل مجلس النواب في حالة انعقاد دائم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد"، لافتاً الى انه كانت هناك ترتيبات لإنعقاد جلسات البرلمان في مدينة عدن الا أن الظروف السياسية والامنية التي عاشتها عدن خلال السنوات الماضية حالت دون ذلك".

وأضاف البرلماني معوضة:" سنسعى بكل ما نستطيع لإنعقاد المجلس في داخل اليمن، ونحن مستعدين لعقده حتى بخيمة في الصحراء"، منوهاً أن هناك بعض الاطراف لاتريد أن يعقد مجلس النواب جلساته".

وحول تعلل بعض النواب بالجانب الأمني في انعقاد المجلس، أكد الشيخ عبدالوهاب معوضة، أن الجانب الأمني لن يكون عائقاً لمزاولة عملنا الوطني، مؤكداً " دماؤنا لن تكون أغلى من دماء أبناء الشعب اليمني، ولن تكون أغلى من دماء الشهداء الذين قدمو حياتهم فداءً لهذا الشعب".

وكرر معوضه دعوته لكافة أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء الحكومة وكل مسؤولي الدولة للتواجد في المناطق المحررة، ومزوالة عملهم من داخل أرض الوطن، "حتى يشعر المواطنين بأننا جنباً الى جنب معهم في خندق التضحية، وأن الجميع مستعدين لتقديم التضحية من أجل الوطن". حد قوله.