الكشف عن مراوغة حوثية جديدة لخداع و«اشنطن» ولتحقيق مكاسب سياسية الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني شكيب علي سالم الصبيحي من جامعة القرآن الكريم بالسودان ضغوطات أمريكية على السعودية من أجل النفط تعميم من وزارة الموارد البشرية السعودية لكل مواطني المملكة روسيا تكشف عن مفاجئة جديد وقوية كدرع في وجه العقوبات الأمريكية المحتملة لوحة اعلانية تبحث عن 30 شابة سعودية فتقدمت أكثر من 28 ألف فتاة وزير الدفاع يلتقي أعضاء لجنة التحقيق ويؤكد: الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك اللجنة الوطنية للتحقيق تزور مقر الاستخبارات العسكرية في مأرب الامارات تقود حربا دبلوماسية ضد المليشيات الحوثية في مجلس الأمن ايقاف علاج جرحى الجيش الوطني في الخارج واللجنة الطبية تخلي مسئوليتها وتناشد الرئيس ونائبه
كشفت مليشيات الحوثي اليوم الخميس، عن تفاصيل رؤيتهم التي سلموها الثلاثاء الماضي، للسفير الروسي لمعالجة الملف الإنساني باليمن.
ونقلت وكالة "سبأ"النسخة المزورة التابعة للحوثيين عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إنها تضمنت على ضرورة تنظيم الإيرادات النفطية والغازية بما يضمن صرف المرتبات دون استثناء أو تمييز.
وأضافت أنها شملت أيضا فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة لضمان حرية التنقل وتدفق السلع دون قيود، مشيرة إلى أن هذه الرؤية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
والثلاثاء الماضي، سلم رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبدالسلام سفير موسكو لدى اليمن رؤيتهم للحل الانساني.
مراقبون أكدوا لمأرب برس بأن حديث المليشيات اليوم عن رؤيتهم للحل الانساني في اليمن ليس إلا مراوغة حوثية جديدة لخداع الادارة الامريكية العازمة على إعادة ادراجهم على قوائم المنظمات الارهابية.
وأوضحوا على ان المليشيات تلجأ دوماً الى تسويق الوهم والأكاذيب والاختباء خلف الملف الانساني مع كل انتكاسة تتعرض لها ميدانياً لـ استعطاف المجتمع الدولي ولتحقيق مكاسب سياسية.