الكشف عن مراوغة حوثية جديدة لخداع و«اشنطن» ولتحقيق مكاسب سياسية

الخميس 17 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت مليشيات الحوثي اليوم الخميس، عن تفاصيل رؤيتهم التي سلموها الثلاثاء الماضي، للسفير الروسي لمعالجة الملف الإنساني باليمن.

ونقلت وكالة "سبأ"النسخة المزورة التابعة للحوثيين عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إنها تضمنت على ضرورة تنظيم الإيرادات النفطية والغازية بما يضمن صرف المرتبات دون استثناء أو تمييز.

وأضافت أنها شملت أيضا فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة لضمان حرية التنقل وتدفق السلع دون قيود، مشيرة إلى أن هذه الرؤية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

والثلاثاء الماضي، سلم رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبدالسلام سفير موسكو لدى اليمن رؤيتهم للحل الانساني.

مراقبون أكدوا لمأرب برس بأن حديث المليشيات اليوم عن رؤيتهم للحل الانساني في اليمن ليس إلا مراوغة حوثية جديدة لخداع الادارة الامريكية العازمة على إعادة ادراجهم على قوائم المنظمات الارهابية.

وأوضحوا على ان المليشيات تلجأ دوماً الى تسويق الوهم والأكاذيب والاختباء خلف الملف الانساني مع كل انتكاسة تتعرض لها ميدانياً لـ استعطاف المجتمع الدولي ولتحقيق مكاسب سياسية.