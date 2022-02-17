الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني شكيب علي سالم الصبيحي من جامعة القرآن الكريم بالسودان ضغوطات أمريكية على السعودية من أجل النفط تعميم من وزارة الموارد البشرية السعودية لكل مواطني المملكة روسيا تكشف عن مفاجئة جديد وقوية كدرع في وجه العقوبات الأمريكية المحتملة لوحة اعلانية تبحث عن 30 شابة سعودية فتقدمت أكثر من 28 ألف فتاة وزير الدفاع يلتقي أعضاء لجنة التحقيق ويؤكد: الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك اللجنة الوطنية للتحقيق تزور مقر الاستخبارات العسكرية في مأرب الامارات تقود حربا دبلوماسية ضد المليشيات الحوثية في مجلس الأمن ايقاف علاج جرحى الجيش الوطني في الخارج واللجنة الطبية تخلي مسئوليتها وتناشد الرئيس ونائبه استقالة وزراء في حكومة دولة خليجية وصدور مرسوم أميري
نال الباحث "شكيب علي سالم الصبيحي" درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة القرآن الكريم بالسودان على أطروحته الموسومه ب: "آيات الأحكام في تفسير الإمام البغوي".
وعقب المناقشة العلنية التي شهدتها قاعة الدراسات العليا في كلية القرآن الكريم قدمت الأطروحة إلى دائرة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية تخصص تفسير وعلوم القرآن وتكونت لجنة المناقشة العلنية من د. قاسم بشرى حميدان مشرفا ورئيسا د. فيصل الطاهر خلف الله مناقشا خارجيا أ.د. حمزة حسن سليمان مناقشا داخليا. وأشادت لجنة المناقشة بأهمية الأطروحة العلمية وقدرت مجهود الباحث العلمي وتميزه واعتبرت الأطروحة رافدًا علميًا مهمًا في التفسير وعلوم القرآن الكريم ؛
وقررت لجنة المناقشة العلنية منح الباحث "شكيب علي سالم الصبيحي" درجة الدكتوراه بامتياز. والباحث أحد البارزين المجازين في القراءات العشر - بأسانيد عالية لدا مشايخ مشهورين وقد أجاز الباحث شكيب طلابا كثر في مختلف الروايات القرآنية وحاليا هو متوقف عن الاقراء والإجازة.