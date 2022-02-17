الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني شكيب علي سالم الصبيحي من جامعة القرآن الكريم بالسودان

الخميس 17 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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‏ نال الباحث "شكيب علي سالم الصبيحي" درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة القرآن الكريم بالسودان على أطروحته الموسومه ب: "آيات الأحكام في تفسير الإمام البغوي".

وعقب المناقشة العلنية التي شهدتها قاعة الدراسات العليا في كلية القرآن الكريم قدمت الأطروحة إلى دائرة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية تخصص تفسير وعلوم القرآن وتكونت لجنة المناقشة العلنية من د. قاسم بشرى حميدان مشرفا ورئيسا د. فيصل الطاهر خلف الله مناقشا خارجيا أ.د. حمزة حسن سليمان مناقشا داخليا. وأشادت لجنة المناقشة بأهمية الأطروحة العلمية وقدرت مجهود الباحث العلمي وتميزه واعتبرت الأطروحة رافدًا علميًا مهمًا في التفسير وعلوم القرآن الكريم ؛

وقررت لجنة المناقشة العلنية منح الباحث "شكيب علي سالم الصبيحي" درجة الدكتوراه بامتياز. والباحث أحد البارزين المجازين في القراءات العشر - بأسانيد عالية لدا مشايخ مشهورين وقد أجاز الباحث شكيب طلابا كثر في مختلف الروايات القرآنية وحاليا هو متوقف عن الاقراء والإجازة.