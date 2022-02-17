اللجنة الوطنية للتحقيق تزور مقر الاستخبارات العسكرية في مأرب

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زار أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، مقر الاستخبارات العسكرية بمحافظة مأرب.
وخلال الزيارة التقى فريق اللجنة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمحافظة العميد عبدالملك المحمدي، الذي رحب بزيارة أعضاء اللجنة، الذين تأتي زيارتهم في إطار أعمال التحقيق الميداني وتقييم حالة حقوق الإنسان في المحافظة.
وعقب ذلك زار الفريق مركز الاحتجاز واستمع إلى عدد من المحتجزين على ذمة مشاركتهم في الحرب وتم الإطلاع على أوضاعهم ومدى ملائمتها للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.
شارك في الزيارة أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي ناصر العوذلي، والدكتور محمد طليان، والدكتورة ضياء محيرز، ورئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري.