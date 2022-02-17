استقالة وزراء في حكومة دولة خليجية وصدور مرسوم أميري

الخميس 17 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية.

وأضاف أن مرسوما أميريا صدر أيضاً كُلّف فيه وزير الخارجية بحقيبة وزير الدفاع بالوكالة، ووزير النفط بحقيبة وزير الداخلية بالوكالة، وفق مركز التواصل الحكومي في تويتر.

وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدما باستقالتيهما أمس إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال الشيخ حمد جابر العلي إنه استقال "لعدم تمكنه من العمل بهذه الأجواء"، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن "الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي".

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي جدد أمس، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة عدم موافقة 23 نائباً على طرح الثقة وموافقة 21 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا، وفق وكالة أنباء الكويت (كونا).