مجلة أميركية تنشر معلومات جديدة بشأن مساع واشنطن اعادة وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب

الخميس 17 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مجلة فورين بوليسي الامريكية عن مساع في مجلس الأمن القومي الأمريكي لإعادة تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهايية".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد صنفت، قبل عشرة أيام من انتهاء ولايتها، الحوثيين جماعة ارهابية، لكن ادارة بايدن الغت القرار في أول أيام توليها الحكم.

وقالت المجلة الامريكية، إن ناقشا دار في مجلس الامن القومي الامريكي حول إعادة ادراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وأضافت أن واشنطن تريد مواصلة نقاش تأثير الإجراءات العقابية ضد الحوثيين على الأوضاع الإنسانية في اليمن.

‏ووفق المجلة، فإن مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الامريكي برت ماكغورك يدفع نحو إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب وسط معارضة من مسؤولين في الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

لكن عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي برت ماكغورك أكد أن خطط إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب علقت حاليا، وفق المجلة ذاتها.

في سياق متصل، حثّ سبعة عشر نائباً في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن، جادل الأعضاء بأن سحب تصنيف الحوثيين السابق كمنظمة إرهابية أجنبية لم يفعل شيئا، يذكر لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، ولم يؤدِّ إلا إلى مزيد من العنف من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

وأكد المشرعون أنه كان هناك تصعيد كبير في الهجمات على شركاء الولايات المتحدة، وقواتها في دول الخليج منذ أن سحبت الولايات المتحدة تصنيفها للحوثي ك'منظمة إرهابية أجنبية'، بالإضافة إلى فشل تحقق الأهداف الإنسانية.

كما قال النواب أن الحوثيين حولوا المساعدات المخصصة للشعب اليمني لصالحهم.

وكانت الحكومة اليمنية، قد كشفت عن تحرّكات دولية مكثفة لتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، على ضوء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات".