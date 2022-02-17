هل تسمح مليشيا الحوثي لـ هانس غروندبرغ بزيارة صنعاء؟ الأمم المتحدة تتطلع أن يصل دون عوائق

الخميس 17 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 136

قالت الأمم المتحدة الاربعاء،انها تطلع إلى تمكين مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من الوصول دون عوائق إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك عقب إعلان الوسيط الدولي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع الأطراف اليمنية حول خطته للحل الشامل في البلاد.

جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال لقائها، الأربعاء، في نيويورك رئيس البرلمان سلطان البركاني.

وأكدت المسؤولة الأممية، أن اليمن يمثّل أولوية رئيسية للأمم المتحدة وأن الأمين العام شخصيّاً يولي أهمية خاصة بالأزمة اليمنية وملتزمٌ تماماً بتحقيق تسوية سياسية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأعربت ديكارلو عن أملها بأن "لا يعاق المبعوث الأممي من الوصول إلى صنعاء واللقاء بكافة الأطراف وتمكينه من تقديم رؤيته للحل الشامل".

ولفتت إلى أن هناك لقاءات مع الكثير من الأطراف للدفع بالعملية السياسية وأنها ستعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الخارجية لإنهاء معاناة اليمنيين.

ولم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ حتى الآن من الوصول إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيا الحوثي الذين يرفضون استقباله هناك منذ تعيينه في المنصب مطلع سبتمبر الماضي.