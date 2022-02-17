هل تسمح مليشيا الحوثي لـ هانس غروندبرغ بزيارة صنعاء؟ الأمم المتحدة تتطلع أن يصل دون عوائق خطة أممية لتسوية سياسية شاملة والحوثي يقابلها بالتحشيد وإعلان الإستنفار رئيس وزراء قطر السابق يفجر مفاجئة من العيار الثقيل و يكشف سرا وفاة ياسر عرفات وفد أمريكي يتجه إلى الرياض لبحث قضايا عدة من بينها اليمن الشيخ سلطان البركاني:مليشيات الحوثي لا تؤمن بلغة الحوار لأنها تتحرك وفق أجندة إيرانية أمريكا تكشف خطة روسيا لغزو أوكرانيا.. المفتش العام لقوات الشرعية:قوات العسكرية الأولى مشاركة في معارك «مأرب» وألوية العمالقة تُعد ضمن القوات المسلحة اللواء البحسني يعقد اجتماعا استثنائيا مع رؤساء الشعب وقادة الألوية والوحدات العسكرية في محافظة حضرموت «المشاط»يعترف رسمياً بنفاذ مخزون جماعته البشري ويعلن حالة الاستنفار على كافة المستويات - أستدعى «الراعي» و«بن حبتور»الى مقر مخبئه وأوكل إليهم هذه المهمة العاجلة الحكومة اليمنية تدعو إلى تحرك دولي عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية
قالت الأمم المتحدة الاربعاء،انها تطلع إلى تمكين مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من الوصول دون عوائق إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك عقب إعلان الوسيط الدولي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع الأطراف اليمنية حول خطته للحل الشامل في البلاد.
جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال لقائها، الأربعاء، في نيويورك رئيس البرلمان سلطان البركاني.
وأكدت المسؤولة الأممية، أن اليمن يمثّل أولوية رئيسية للأمم المتحدة وأن الأمين العام شخصيّاً يولي أهمية خاصة بالأزمة اليمنية وملتزمٌ تماماً بتحقيق تسوية سياسية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأعربت ديكارلو عن أملها بأن "لا يعاق المبعوث الأممي من الوصول إلى صنعاء واللقاء بكافة الأطراف وتمكينه من تقديم رؤيته للحل الشامل".
ولفتت إلى أن هناك لقاءات مع الكثير من الأطراف للدفع بالعملية السياسية وأنها ستعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الخارجية لإنهاء معاناة اليمنيين.
ولم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ حتى الآن من الوصول إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيا الحوثي الذين يرفضون استقباله هناك منذ تعيينه في المنصب مطلع سبتمبر الماضي.