أمريكا تكشف خطة روسيا لغزو أوكرانيا..

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أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن لا تزال تعتقد أن هجومًا روسيًا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، مشيرة على دعم واشنطن لأوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤخرًا.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وأن كل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا.
وأكد أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.