أمريكا تكشف خطة روسيا لغزو أوكرانيا.. المفتش العام لقوات الشرعية:قوات العسكرية الأولى مشاركة في معارك «مأرب» وألوية العمالقة تُعد ضمن القوات المسلحة اللواء البحسني يعقد اجتماعا استثنائيا مع رؤساء الشعب وقادة الألوية والوحدات العسكرية في محافظة حضرموت «المشاط»يعترف رسمياً بنفاذ مخزون جماعته البشري ويعلن حالة الاستنفار على كافة المستويات - أستدعى «الراعي» و«بن حبتور»الى مقر مخبئه وأوكل إليهم هذه المهمة العاجلة الحكومة اليمنية تدعو إلى تحرك دولي عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الصين: يجب ان تستند خارطة الطريق السياسية إلى الواقع على الأرض في اليمن محكمة خليجية تصدر حكما داعما لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج تقرير: يكشف عن الدولة الخليجية التي تصدرت كأكثر دول العالم أمانا انشقاقات كبيرة تضرب صفوف الحوثيين من الداخل الجيش اليمني يعلن دحر مليشيا الحوثي جنوبي مأرب والسيطرة على عدد من المواقع العسكرية
أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أهمية دور الأجهزة العسكرية والأمنية للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من أمن واستقرار، مشيدًا بحنكة وتعامل رجال الجيش والأمن مع كافة الظروف التي مرت بها المحافظة.
جاء ذلك في اجتماع اليوم الأربعاء في مقر قيادة المنطقة بالمكلا، ضم رؤساء الشعب وقادة الألوية والوحدات العسكرية، بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس.
وفي الاجتماع أكد اللواء البحسني أهمية التنسيق والتعاون بين قيادتي المنطقتين، وتبادل الخبرات في المجالات كافة، لما من شأنه تعزيز الجوانب العسكرية والأمنية، وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في ربوع مديريات حضرموت حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
من جانبه نوه اللواء طيمس بالعمل المشترك ودوره في إنجاح المهام العسكرية، مشيدًا بالإنجازات العسكرية والأمنية التي تحققت في محافظة حضرموت وفي مقدمتها كلية الشرطة، مثمنًا جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني لجهوده المبذولة لرفع كفاءة الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة.