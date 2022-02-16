اللواء البحسني يعقد اجتماعا استثنائيا مع رؤساء الشعب وقادة الألوية والوحدات العسكرية في محافظة حضرموت

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أهمية دور الأجهزة العسكرية والأمنية للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من أمن واستقرار، مشيدًا بحنكة وتعامل رجال الجيش والأمن مع كافة الظروف التي مرت بها المحافظة.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الأربعاء في مقر قيادة المنطقة بالمكلا، ضم رؤساء الشعب وقادة الألوية والوحدات العسكرية، بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس.

وفي الاجتماع أكد اللواء البحسني أهمية التنسيق والتعاون بين قيادتي المنطقتين، وتبادل الخبرات في المجالات كافة، لما من شأنه تعزيز الجوانب العسكرية والأمنية، وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في ربوع مديريات حضرموت حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

من جانبه نوه اللواء طيمس بالعمل المشترك ودوره في إنجاح المهام العسكرية، مشيدًا بالإنجازات العسكرية والأمنية التي تحققت في محافظة حضرموت وفي مقدمتها كلية الشرطة، مثمنًا جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني لجهوده المبذولة لرفع كفاءة الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة.