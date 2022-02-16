«المشاط»يعترف رسمياً بنفاذ مخزون جماعته البشري ويعلن حالة الاستنفار على كافة المستويات - أستدعى «الراعي» و«بن حبتور»الى مقر مخبئه وأوكل إليهم هذه المهمة العاجلة

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعترف رئيس ما يسمى بالمجلس الانقلابي التابع للمليشيات الحوثية في صنعاء المدعو مهدي المشاط اليوم الاربعاء بنفاذ مخزون جماعته البشري .

وأفادت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الانقلابي في صنعاء المدعو "مهدي المشاط" استدعى اليوم عدد من قيادات المليشيات ابرزهم رئيس مجلس النواب التابع للمليشيات يحيى الراعي والقضاء القيادي الحوثي أحمد المتوكل، والشورى محمد العيدروس، والوزراء عبدالعزيز بن حبتور الى مقر مخابئ قيادات المليشيات في صنعاء لمناقشة تدشين مرحلة تحشيد واسعة وغير مسبوقة واعلان حاله الاستنفار القصوى.

وبحسب الوكالة فقد وجّه رئيس السلطة الانقلابية في صنعاء مهدي المشاط خلال اللقاء بتدشين حملة تحشيد واسعه واعلان حالة الاستنفار على كافة المستويات لمواجهة ما اسماه «العدوان».

واوضح المشاط بإن حملة التحشيد التي دعا إليها ستشمل كافة المستويات، الرسمية والشعبية والنخبوية" في مناطق سيطرة جماعته..مشددا على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة جماعته بدورها بشكل فاعل في ما اسماه الحشد والاستنفار.

هذا فيما ذكرت الوكالة بأن رئيس البرلمان التابع للجماعة في صنعاء المدعو يحيى الراعي ابلغ المشاط باصداره توجيهات عاجلة لأعضاء المجلس بالنزول الميداني إلى دوائرهم في كافة المحافظات للمساهمة في ما اسماه الحشد والتعبئة ضد العدوان الأمريكي.

واوضح الراعي بأن المجلس يقوم بدور كبير الى جانب المليشيات في التحشيد والنزول الميداني للمحافظات.

رئيس مجلس الشورى التابع للمليشيات محمد العيدروس اكد خلال اللقاء بأن اعضاء المجلس يقومون بدور كبير في تحشيد المقاتلين لاسناد حرب الحوثيين ضد الحكومة الشرعية بما فيها نزول اعضائه الميداني للمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

مراقبون اكدوا لمأرب برس بأن اعلان رئيس مجلس انقلابي صنعاء حالة الاستنفار على كافة المستويات وتدشين حملة تحشيد واسعة للمقاتلين هو اعتراف رسمي من هرم سلطة الانقلاب الحوثية بنفاذ مخزونها البشري من المقاتلين.

وأشاروا في حديثهم لـ "مأرب برس"بأن المليشيات اصبحت اليوم في اضعف مراحلها التي تبشر بـ اقتراب تلاشي مشروعها العنصري في اليمن.. مؤكدين بان هذه المرحلة التي تعيشها المليشيات هي الفرصة الذهبية للحكومة الشرعية ودول التحالف العربي لهزيمة المليشيات عسكرياً وتأمين الخليج والمنطقة من عبث وارهاب طهران الى الابد.

يذكر بأن قوات الشرعية حققت خلال الفترة الأخيرة انجازات عسكرية كبيرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات بدعم كبير من قبل تحالف دعم الشرعية كبدت المليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة وهو ما دفع المليشيات اليوم الى اعلان حاله الاستنفار القصوى لحشد المقاتلين من ابناء القبائل.