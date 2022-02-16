الصين: يجب ان تستند خارطة الطريق السياسية إلى الواقع على الأرض في اليمن

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت جمهورية الصين الشعبية الثلاثاء، المجتمع الدولي بالالتزام باتجاه التسوية السياسية لإنهاء الحرب المستمرة لسنوات في اليمن.

ونقلت وكالة شينخوا، عن نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ الذي تحدث في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن قوله إن خارطة الطريق للسلام ينبغي أن تكون عملية وتعكس الطريق إلى الأمام لتسوية سياسية تستند إلى الواقع على الأرض.

وأضاف أنه يجب على جميع أطراف النزاع إظهار الإرادة السياسية والتعاون مع المبعوث الأممي دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أنه "لن يخرج أي طرف منتصرا والإصرار على الخيار العسكري سيضر الجميع"، معربا عن أمله في اتخاذ خيارات حكيمة.

وأشار إلى أن دول المنطقة ينبغي أن تلعب دورا نشطا في تسهيل محادثات السلام، مؤكدا أن مجلس الأمن ملزم بمراقبة الوضع في اليمن والمنطقة ولعب دوره الواجب في تعزيز تهدئة الصراع.