تقرير: يكشف عن الدولة الخليجية التي تصدرت كأكثر دول العالم أمانا

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حلت دولة الإمارات في المركز الثاني بين أكثر دول العالم أمانا، وفقا لنتائج تقرير دولي حديث أفصح عنه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
ونقل المكتب عن التقرير الحديث قوله، إن دولة الإمارات حلت في المركز الثاني، وفقا لمؤشر الدول الأكثر أماناً في العالم.
ويعتمد المؤشر في مصادره على المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد السلام العالمي.
وكانت دولة الإمارات قد حلت بالمركز الأول عالمياً في مؤشر شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم، وفق تصنيف "جالوب" للقانون والنظام لعام 2021.
ووفق مؤسسة "جالوب" الأمريكية، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في "مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة".
وأعرب 95% من سكان دولة الإمارات عن شعورهم بالأمان عند تجوالهم في الشوارع بمفردهم، فيما حلت النرويج بالمركز الثاني بنسبة 93% والصين ثالثا بنسبة 91%.
ومن المقاييس التي اعتمدت عليها المؤسسة، مدى شعور الناس بالأمان أثناء سيرهم بمفردهم ليلًا بالمنطقة التي يعيشون فيها، وكذلك ثقتهم في الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ما إذا كان الشخص قد تعرض للسرقة أو الاعتداء خلال الـ12 شهرا الماضية.