الجيش اليمني يعلن دحر مليشيا الحوثي جنوبي مأرب والسيطرة على عدد من المواقع العسكرية

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء 16 فبراير/شباط، تحقيق تقدم ميداني في عدة مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "الجيش والمقاومة تمكنا من دحر الحوثيين من عدّة مواقع جنوبي المحافظة"، بعد معارك ميدانية عنيفة لليوم الثالث على التوالي، حيث لاتزال هذه المعارك مستمرة حتى كتابة الخبر.