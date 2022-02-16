الجيش اليمني يعلن دحر مليشيا الحوثي جنوبي مأرب والسيطرة على عدد من المواقع العسكرية

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء 16 فبراير/شباط، تحقيق تقدم ميداني في عدة مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "الجيش والمقاومة تمكنا من دحر الحوثيين من عدّة مواقع جنوبي المحافظة"، بعد معارك ميدانية عنيفة لليوم الثالث على التوالي، حيث لاتزال هذه المعارك مستمرة حتى كتابة الخبر.
وأوضح البيانأن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الحوثيين، فضلا عن تدمير دبابة وعربة بي تي ار.