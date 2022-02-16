هجوم خاطف لقوات الجيش في صعدة معقل الحوثيين

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء،مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

ونفذت قوات الجيش هجوماً خاطفاً، تمكنت خلاله من تحرير مواقع "شرقان والعزابي والهدابي"، وفق اعلام الجيش.

كما أسفر الهجوم مصرع وإصابة العديد من عناصر المليشيا الحوثية الإيرانية، التي كانت تتمركز في تلك المواقع.

بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتها إلى الجبهة ذاتها.