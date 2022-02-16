أكبر عملية احتيال في تاريخ هوليوود»... ممثل يزيف صفقات بـقيمة 650 مليون دولار في نفس الليلة والتوقيت.. رونالدو يفك نحسه وميسي يصاب بـ"لعنة" ريال مدريد هجوم خاطف لقوات الجيش في صعدة معقل الحوثيين العملة تتراجع بنسبة 500% وأرقام اخرى محبطة لخسائر اليمن في الاقتصاد بسبب الحرب قصة صورة نشرها السفير الروسي بطهران أغضبت الإيرانيين وفاة سعودي في حادثة غير متوقعة بأميركا وأسرته تطالب سفارة المملكة بالتدخل رسالة رسمية موجهة الى «بايدن» مضمونها يزعج «ايران» ويستهدف عبدالملك الحوثي وجماعته شاهد بالصور فضيحة إعلام الانتقالي .. الموقع الرسمي يتحدث عن دول لا وجود لها ويشيد بـ «مغناطيس» أبناء حضرموت! مندوب اليمن في مجلس الأمن: الحوثي متمسك بخيار الحرب مشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء،مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.
ونفذت قوات الجيش هجوماً خاطفاً، تمكنت خلاله من تحرير مواقع "شرقان والعزابي والهدابي"، وفق اعلام الجيش.
كما أسفر الهجوم مصرع وإصابة العديد من عناصر المليشيا الحوثية الإيرانية، التي كانت تتمركز في تلك المواقع.
بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتها إلى الجبهة ذاتها.