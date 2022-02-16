وفاة سعودي في حادثة غير متوقعة بأميركا وأسرته تطالب سفارة المملكة بالتدخل

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توفي شخص يحمل الجنسية السعودية يُدعى سعد بن عياش العنزي (56 عاماً) نهاية الأسبوع الماضي، في ولاية نيومكسيكو الأمريكية،متأثرا باصابته بعد تعرُّضه لهجوم كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه.
وقال شقيقه إنه في أثناء عودة سعد إلى منزله هاجمه كلبان بشراسة، فأصيب إصابات بليغة نُقِل على أثرها إلى المستشفى، ولكنه توُفّي نتيجة تلك الإصابات.
وأضاف أن شقيقه لديه 3 أبناء، وكانت علاقته طيبة مع جيرانه وكان محبوباً من أهل الحي الذي يسكنه.
وأكّدت تحقيقات الشرطة أن جارته التي تملك الكلبين متورطة في القضية، وأنها أهملت مسألة تقييدهما، إلا أنها ذكرت في التحقيقات أن كلبيها كانا مقيَّدَين ولا تعلم من أطلق سراحهما.
وذكر أحد الشهود في القضية أنه بينما كان يمشي في الشارع رأى كلبين يقطّعان الرجل إرْباً إرْباً، وكان غارقاً في دمائه.
ودُفِن المتوفى السبت الماضي في مقابر المسلمين بعد التعاون مع المركز الإسلامي وبحضور عدد من الجاليات الإسلامية.
وطالب شقيق المتوفى بتدخل سفارة المملكة في الولايات المتحدة وتكليف محامٍ لمتابعة التحقيقات.