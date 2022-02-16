خسائر اليمن في الاقتصاد بسبب الحرب والعملة تتراجع بنسبة 500% «مؤشرات وأرقام محبطة» قصة صورة نشرها السفير الروسي بطهران أغضبت الإيرانيين وفاة سعودي في حادثة غير متوقعة بأميركا وأسرته تطالب سفارة المملكة بالتدخل رسالة رسمية موجهة الى «بايدن» مضمونها يزعج «ايران» ويستهدف عبدالملك الحوثي وجماعته شاهد بالصور فضيحة إعلام الانتقالي .. الموقع الرسمي يتحدث عن دول لا وجود لها ويشيد بـ «مغناطيس» أبناء حضرموت! مندوب اليمن في مجلس الأمن: الحوثي متمسك بخيار الحرب مشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية المبعوث الأممي يبلغ مجلس الأمن عن خطة تسوية شاملة في اليمن يعتزم طرحها دولة عربية تعطي منحة شهرية وتغطية صحية للعاطلين عن العمل فيسبوك" تدفع 90 مليون دولار لتسوية قضية تتهمها بتتبع المستخدمين حتى بعد خروجهم من الموقع
حثّ سبعة عشر نائباً في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين 'منظمة إرهابية'.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن، جادل الأعضاء بأن سحب تصنيف الحوثيين السابق كمنظمة إرهابية أجنبية لم يفعل شيئا، يذكر لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، ولم يؤدِّ إلا إلى مزيد من العنف من قبل المليشيا المدعومة من إيران.
وأكد المشرعون أنه كان هناك تصعيد كبير في الهجمات على شركاء الولايات المتحدة، وقواتها في دول الخليج منذ أن سحبت الولايات المتحدة تصنيفها للحوثي ك'منظمة إرهابية أجنبية'، بالإضافة إلى فشل تحقق الأهداف الإنسانية.
كما قال النواب أن الحوثيين حولوا المساعدات المخصصة للشعب اليمني لصالحهم.
وكانت الحكومة قد كشفت عن تحرّكات دولية مكثفة لتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، على ضوء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات".
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، قبل أن تقوم إدارة بايدن بشطب هذا التصنيف منتصف فبراير/ شباط 2021 بُعيد ولايته الجديدة مباشرة.