رسالة رسمية موجهة الى «بايدن» مضمونها يزعج «ايران» ويستهدف عبدالملك الحوثي وجماعته

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حثّ سبعة عشر نائباً في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين 'منظمة إرهابية'.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن، جادل الأعضاء بأن سحب تصنيف الحوثيين السابق كمنظمة إرهابية أجنبية لم يفعل شيئا، يذكر لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، ولم يؤدِّ إلا إلى مزيد من العنف من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

وأكد المشرعون أنه كان هناك تصعيد كبير في الهجمات على شركاء الولايات المتحدة، وقواتها في دول الخليج منذ أن سحبت الولايات المتحدة تصنيفها للحوثي ك'منظمة إرهابية أجنبية'، بالإضافة إلى فشل تحقق الأهداف الإنسانية.

كما قال النواب أن الحوثيين حولوا المساعدات المخصصة للشعب اليمني لصالحهم.

وكانت الحكومة قد كشفت عن تحرّكات دولية مكثفة لتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، على ضوء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات".

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، قبل أن تقوم إدارة بايدن بشطب هذا التصنيف منتصف فبراير/ شباط 2021 بُعيد ولايته الجديدة مباشرة.