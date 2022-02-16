شاهد بالصور فضيحة إعلام الانتقالي .. الموقع الرسمي يتحدث عن دول لا وجود لها ويشيد بـ «مغناطيس» أبناء حضرموت!

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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أثار بيان لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي،المدعوم من الامارات نشر على موقعه الرسمي على الانترنت سخرية العديد من الناشطين لما تضمنه من عبارات غريبة وكلمات غير واضحة فيما أعتبره البعض فضيحة لإعلام الانتقالي ،يظهر مدى تخبط وارتباك قياداته .

وجاء في عنوان الخبر المنشور امس الأول (هيئة الرئاسة " تدعى " حملة قمع وإرهاب مليشيا الإخوان بسيئون) ويبدو أن من صاغ البيان كان يقصد تدين فكتب بدلها كلمة تدعى .!

وفي مستهل البيان وردت عبارات مثل : " هيئة الهيئة العامة ، اجتماع الجماعة في اجتماعها " وكأن من صاغ البيان يقصد " اجتماع الهيئة العامة للمجلس " .

والأغرب ورود عبارة " بالمواقف المغناطيسية لأبناء حضرموت " وهي الكلمة التي لم يجد لها أحد أي تفسير وعلق الناشط أحمد سالم بالقول ربما كانوا يقصدون " المواقف الحديدية " فكتبوها المغناطيسية .!!

كما وردت عبارات غريبة مثل " صمودهم في الإدارة القمع والغطرسة " وكأن المقصود بها " صمودهم في وجه إدارة القمع " .!

وكان أغرب عبارة في بيان الانتقالي هي قوله " وقفت هيئة الرئاسة أمام العناصر السياسية في دول مجلس التحرير " وهي دول لا وجود لها في العالم .!!

ووردت عبارات اخرى غريبة وغير مفهومة كما هو واضح في الصور المرفقة .

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت قد نفت ما ردده اعلام الانتقالي من مزاعم حدوث اعتداءات على متظاهرين تابعين الانتقالي في سيئون السبت الماضي .

وذكرت المنطقة العسكرية الأولى في تصريحات ادلى بها مصدر عسكري - نشرها موقع مأرب برس الأحد الماضي-أن الأجهزة الأمنية بمدينة سيئون وبالتعاون مع الجيش قاموا بتشكيل غرفة عمليات لتنظيم عملية التظاهر وحماية المتظاهرين ومنع أي عناصر مندسة من الاعتداء عليهم.

وأضافت "إننا وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قمنا بنشر بعض النقاط العسكرية والدوريات لمنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطنين في إطار مهامنا، في ظل شحن مناطقي تمارسه قيادات الانتقالي وفي ظل تحريض مناطقي تشنه وسائل الإعلام التي تسعى لنقل التوتر والعنف إلى وادي حضرموت".