مندوب اليمن في مجلس الأمن: الحوثي متمسك بخيار الحرب

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعيدي، مساء الثلاثاء، إن جماعة الحوثي تواصل التمسك بخيار الحرب، ومحاولتها زعزعة أمن واستقرار اليمن.

وأفاد في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي: أن الجماعة المسلحة تواصل التمسك بخيار الحرب، ومحاولتها زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لكل مقترحات ومبادرات السلام وإهدارها الكثير من الفرص للدفع قدما بمسار العملية السياسية.

وأضاف: “تؤكد الحكومة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، وفقا لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.”

وأشار إلى أن الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، وأكد أن الحكومة “ملتزمة بمسؤولياتها ولن تتوانى عن اتخاذ ما يمكن لتخفيف هذه المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني.”