المبعوث الأممي يبلغ مجلس الأمن عن خطة تسوية شاملة في اليمن يعتزم طرحها

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أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اعتزامه طرح "خطة تسوية سياسية شاملة" علي أطراف الصراع اليمني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
ونقلت وكالة الأناضول عن غروندبرغ في كلمته قوله "من الممكن إنهاء الحرب، وأنا أقوم حاليا بتطوير إطار عمل، وخطة نحو تسوية سياسية شاملة".
وتابع "بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات حيث يمكن معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع".
وأضاف غروندبرغ "سأشرع في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأطراف المتحاربة، والسياسية، والخبراء الأمنيين، والاقتصاديين؛ بهدف اطلاعهم على إطار العمل المقترح والعمل على تدقيقه".
وتابع "سوف تستكشف المشاورات أولويات اليمنيين الفورية والطويلة المدى وتطلعاتهم ورؤيتهم لإنهاء الصراع، وأعتقد أن هذه فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي محتمل للمضي قدمًا".
وزاد "وبالتوازي مع ذلك، أواصل استكشاف خيارات خفض التصعيد، وانخرط مع الأطراف بشأن حلول وسط ممكنة يتفق عليها الطرفان..و حتى الآن ، ظلت الدعوات إلى ضبط النفس دون إجابة".