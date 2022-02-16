مبعوث الأمم المتحدة يعتزم طرح خطة تسوية شاملة للصراع اليمني دولة عربية تعطي منحة شهرية وتغطية صحية للعاطلين عن العمل فيسبوك" تدفع 90 مليون دولار لتسوية قضية تتهمها بتتبع المستخدمين حتى بعد خروجهم من الموقع انفجار الوضع عسكرياً في إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو دراسة تكشف علاج الصداع الصباحي اليومي انتبه...هذا الألم قد يدل على الأصابة بمرض الكبد الدهني الأمم المتحدة تكشف عن تطورات إيجابية بشأن الناقلة النفطية "صافر قائد حراسة المنشآت في مأرب يزور عدداً من مواقع في المرافق الحكومية ويدعوهم للتعاون مع المواطنين بشكل مباشر استعدادات غير مسبوقة في محافظة مأرب لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغتي شعلان ”اساءة للعدالة وانتهاك خطير“.. قاض يعرقل محاكمة 15 محتجزا في سجن ”بئر أحمد“ بعدن
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن الحكومة ستمنح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار)، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وستمنح ابتداء من شهر مارس المقبل.
وأوضح الرئيس تبون في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية بثها الثلاثاء، التلفزيون العمومي، أن "الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مادة اعلانية ووفق تصريحات تبون فإن هذه المنحة تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، مؤكدا بأن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022.
فضلا عن ذلك، أعلن الرئيس الجزائري عن إجراء جديد لتقليص العبء الضريبي على الخبازين، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل.
وعليه، فإن الضرائب بالنسبة للخبازين ستحتسب على الأرباح فقط بعدما كانت تحتسب سابقا على رقم الأعمال بشكل كلي. ويدرج القرار في قانون المالية التكميلي المقبل.
إلى ذلك قرر الرئيس تبون تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأردف أنه بسبب التهاب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا يمكنها الآن اقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وأفصح في هذا الشأن قائلا: "كانت هناك رسوم بـ5 بالمائة على بعض المواد الاستهلاكية في الميزانية، وقررنا تأجيلها