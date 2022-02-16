انفجار الوضع عسكرياً في إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن العاصمة مقديشو شهدت إطلاق نار وانفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مع مهاجمة متشددين من حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية. وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش".

وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو"، لافتا إلى إن الشرطة ستقدم مزيدا من التفاصيل عن الهجمات.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية