انتبه...هذا الألم قد يدل على الأصابة بمرض الكبد الدهني

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نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية خبرا أفادت فيه بأن مرض الكبد الدهن قد يدل عليه عرض بسيط يتجلى بألم خفيف بالجانب اليمين الأعلى من البطن؛ فقد يصاب من لديهم العلامات المبكرة للحالة بتليف الكبد (تندب في الكبد يمنع العضو من العمل بشكل صحيح).
وقد تشمل الأعراض المبكرة لهذا النوع من أمراض الكبد ألما خفيفا أو مؤلما فوق الجانب الأيمن السفلي من الضلوع اضافة للشعور بالضعف والتعب الشديد وفقدان الوزن غير المبرر.
وفي هذا الاطار، يُعرف مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول (NAFLD) بأنه مصطلح شامل لعدد من الحالات يسببها تراكم الدهون في الكبد؛ وهذه الحالة أذا تُركت بلا علاج يمكن أن تسبب عددا من المضاعفات تبدأ أعراضها بآلام أعلى البطن.
لكن مع تطور الحالة تصبح الأعراض أشد حتى تصل لليرقان (اصفرار الجلد والعينين) ومن ثم حكة الجلد وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين والبطن وأخيرا تشمع الكبد (المرحلة الأكثر تقدما) الذي تؤدي لفشل الكبد ومضاعفات تهدد الحياة في بعض الأحيان