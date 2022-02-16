الأمم المتحدة تكشف عن تطورات إيجابية بشأن الناقلة النفطية "صافر قائد حراسة المنشآت في مأرب يزور عدداً من مواقع في المرافق الحكومية ويدعوهم للتعاون مع المواطنين بشكل مباشر استعدادات غير مسبوقة في محافظة مأرب لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغتي شعلان ”اساءة للعدالة وانتهاك خطير“.. قاض يعرقل محاكمة 15 محتجزا في سجن ”بئر أحمد“ بعدن أمريكا توجه بطلب عاجل إلي هذه الدولة بتسليم رئيسها السابق لاتهامة بتهريب مخدرات ومحاكمة في واشنطن البنتاغون يطلق تحذيرات قوية من خطر قادم يهدد الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي أوكرانيا.. مواقع وزارة الدفاع والمصارف الرئيسة تتعرض لهجوم سيبراني اشتعال الأزمة اليبية من جديد و54 برلماني بمجلس الدولة يرفضون عزل الدبيبةوتعيين باشاغا واصدار بيانات هام الحكومة اليمنية: نعمل لاستعادة منشأة بلحاف الغازية مأرب: افتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا
أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في اجتماع لمجلس الأمن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الفرقاء في اليمن، لتفريغ حمولة ناقلة "صافر" النفطية في سفينة أخرى.
وقال غريفيث: "يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة ناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى".
ولم يكشف غريفيث أي تفاصيل حول هذه العملية أو الموعد المحدد لتنفيذها. وكانت الأمم المتحدة قد أشارت قبل عشرة أيام إلى "مناقشات إيجابية" مع السلطات الحكومية اليمنية والحوثيين من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الناقلة المتروكة منذ سنوات وتجنب تسرب حمولتها إلى المياه ما من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية كبرى.
و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام ويقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهي راسية قبالة ميناء الحديدة على بعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.
ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبب بإغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة. ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية