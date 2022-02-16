قائد حراسة المنشآت في مأرب يزور عدداً من مواقع في المرافق الحكومية ويدعوهم للتعاون مع المواطنين بشكل مباشر

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زار قائد حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العقيد علي دومان، اليوم ،عدداً من المؤسسات والمرافق الحكومية,مطلعا على مستوى الجاهزية وسير المهام العملية والأمنية لأفراد حراسة المنشآت في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية.
وحث العقيد دومان الضباط والأفراد المستلمين لحراسة المنشآت على حسن التعامل مع المواطنين المترددين على المنشآت الحكومية,مشيرا إلى أن من أساسيات مهامنا تأمين المنشآت وحماية العاملين فيها والتعاون مع المواطنين الذين يأتون للمعاملات في المصالح الحكومية، وهذا يتطلب الحرص على تقديم الوجه المشرق والنموذجي للدولة في خدمة المواطن.
وقال قائد فرع حراسة المنشآت "إننا نتعامل مع جميع شرائح المجتمع من قيادة عسكرية ومقاتلين في الجبهات وفي الثغور يواجهون العدو وفي نفس الوقت نتعامل مع أكاديميين وحقوقيين ورجال الأعمال والإعلام وهؤلاء يبذلون جهود كبيرة مع الشرعية والدولة والأمن ويقفوا ضد الانقلاب ويجب علينا التعاون معهم وتسهيل كل ما يلزم لهم وفق النظام والقانون واتخاذ الإجراءات حسب اللوائح الخاصة بمهام فرع المنشآت.
وأشاد العقيد دومان, في ختام زيارته, بالجهود التي يبذلونها ضباط وأفراد حراسة المنشآت في الميدان إلى جانب زملائهم في الوحدات الأمنية الأخرى، مؤكداً أن تلك الجهود تكللت بالنجاح وأسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار وتركت أثراً كبيراً في نفوس المواطنين الذين يثنون على رجال الأمن في مأرب